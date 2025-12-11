Prevenzione comunità e cultura queer | il Red Party illumina Daste

Il Red Party di Daste, in programma il 13 dicembre 2025, rappresenta un evento dedicato alla prevenzione dell’HIV e delle IST, promuovendo la cultura queer e il senso di comunità. A partire dalle 22, la serata si propone di sensibilizzare attraverso musica, socialità e messaggi di consapevolezza, rafforzando il ruolo di Daste come punto di riferimento per l’educazione e il supporto alla salute sessuale.

Il 13 dicembre 2025, dalle 22, Daste accende le luci rosse della consapevolezza con RED PARTY, l’appuntamento speciale del mese dedicato alla prevenzione dell’HIV e delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST). Un evento che unisce festa, informazione e cura collettiva, nel pieno spirito del Bergamo Pride. Durante la serata sarà presente un banchetto informativo a cura del progetto Bergamo Fast Track, dove sarà possibile effettuare test rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, sifilide ed epatite. Un gesto semplice, immediato e fondamentale per promuovere salute, responsabilità e inclusione. Line-up & Performance La notte si accende con un mix esplosivo di musica e arte queer: DJ Set – Kassapunka Queer Duo Un viaggio sonoro vibrante, inclusivo e contagioso, perfetto per trasformare la pista in un inno alla libertà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

