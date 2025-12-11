Prete austriaco rompe il silenzio dopo 40 anni | Violentato da un superiore in Alto Adige Non sono l'unico

Un prete austriaco di Innsbruck ha rotto il silenzio dopo 40 anni, rivelando di essere stato vittima di abusi da parte di un superiore nell’Ordine Teutonico a Lana, in Alto Adige. La sua testimonianza apre una finestra su un passato doloroso e solleva nuove questioni sulla diffusione di abusi all’interno delle istituzioni religiose.

