Pressione a Glasgow | la Roma cerca risposte Dybala cerca il gol

Si torna a giocare in Europa: stasera alle 21 la Roma sfida il Celtic al Celtic Park in una gara in cui non è consentito sbagliare. I giallorossi arrivano a Glasgow con l'obbligo di tornare alla vittoria, fondamentale sia per il percorso in Europa League sia per restituire fiducia a un gruppo reduce dalle sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Quella di Glasgow sarà una notte europea ad alta tensione, il tipo di scenario in cui la Roma è chiamata a ritrovare identità, concretezza e cinismo. Per farlo, Gasperini si affida ancora una volta a Paulo Dybala, finora protagonista a intermittenza ma sempre capace di cambiare una partita con una giocata.