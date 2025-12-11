Presentazione del libro Spazi di vita il 13 dicembre al Teatro Bellini

Il libro “Spazi di vita”, presentato il 13 dicembre al Teatro Bellini, esplora come gli ambienti ospedalieri influenzino il benessere delle persone. Attraverso riflessioni e narrazioni, l’opera analizza le dinamiche degli spazi chiusi e isolanti negli ospedali oncologici, evidenziando l’importanza di ambienti più aperti e condivisi per favorire socialità e connessione con la natura.

