Presentazione del libro Il caso Moro | una delle pagine più drammatiche della Repubblica

OSTUNI - Una Valle di Libri, con il patrocinio istituzionale del Comune di Ostuni, annuncia un nuovo appuntamento dedicato alla memoria civile e all’approfondimento storico. Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18:00, l’auditorium della biblioteca comunale di Ostuni ospiterà la presentazione del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

“L’esercito dei Giusti. Una storia vera”: la presentazione del libro al Rotary Club Ladispoli Alsyum ilfaroonline.it/2025/12/10/les… #news #notizie #cronaca Vai su X

Appuntamento con la presentazione del libro e narrazione-spettacolo de "Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini" di Diego Mecenero per guidarci nel suggestivo mondo incantato di queste nostre magnifiche terre. L'appuntamento è per domani, giovedì - facebook.com Vai su Facebook

Dal caso Moro a Mani Pulite: rivelazioni inedite e vecchi conti da saldare durante la presentazione di Pellegrino - E così, a circa sei mesi dalla sua uscita, l'ultimo volume di Giovanni Pellegrino ("Dieci anni di ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Presentazione del libro: "Il bivio. Dal golpismo di Stato alle Brigate rosse: come il caso Moro ha cambiato la storia d'Italia" di Dino Greco (Bordeaux, 2024) - 06:00 Fortezza Italia 06:30 Prime pagine a cura di Andrea De Angelis 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 ... Segnala radioradicale.it