Presentato a Bari il calendario 2026 della Dia | Al centro le donne dell’antimafia

La Direzione Investigativa Antimafia ha svelato a Bari il calendario 2026, dedicato alle donne dell’antimafia. L’edizione mette in evidenza il contributo femminile nel contrasto alle organizzazioni criminali, sottolineando il ruolo fondamentale delle donne nella lotta contro le mafie e promuovendo i valori di impegno e coraggio.

La Direzione investigativa antimafia ha presentato oggi a Bari il calendario 2026, un'edizione dedicata al ruolo femminile nel contrasto alle mafie."Questo calendario vuole porre al centro la donna, come appartenente alla Dia, ma anche a tutte le donne che danno voce all'antimafia - ha spiegato.

Presentati in Calabria i calendari 2026 della Dia e dell'Esercito - La Direzione investigativa antimafia punta sulle donne, mentre ricorre l'80esimo anniversario del giuramento delle Forze Armate nell'Italia unitaria

La presentazione del calendario 2026 della Dia: la dedica alle donne della legalità - Il Calendario Storico 2026 della DIA è dedicato alle donne della legalità; donne che, spesso in silenzio, ma sempre con assoluta determinazione, hanno rotto con il passato, hanno sfidato il peso della