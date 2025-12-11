Prende a schiaffi la fidanzata in auto fuori dal tribunale i passanti chiamano i militari

Una scena di violenza si è svolta questa mattina a Rimini, quando un uomo ha preso a schiaffi la fidanzata durante un alterco in auto, nel parcheggio davanti al tribunale. I passanti, assistendo alla scena, hanno subito chiamato le forze dell'ordine. L'episodio, avvenuto intorno alle 9, ha attirato l'attenzione sulla crescente preoccupazione per la violenza domestica.

Rimini, 11 dicembre 2025 – Una lite di coppia per motivi banali – sfociata, stando alle testimonianze, in una presunta aggressione ai danni di una donna – ha movimentato la mattinata, attorno alle nove, in viale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel parcheggio davanti al tribunale di Rimini. Il tutto ha fatto scattare quasi immediatamente l’intervento dei militari dell’Esercito, di guardia all’ingresso del palazzo di giustizia, e degli agenti della polizia di Stato che sono accorsi sul posto. L’allarme è scattato dopo la segnalazioni di alcuni testimoni che a quell’ora si trovavano nel bar affacciato sul parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prende a schiaffi la fidanzata in auto fuori dal tribunale, i passanti chiamano i militari

