Premio Telamone il pittore Gerlando Meli tra i protagonisti con I colori della pace
Mercoledì 17 dicembre alle ore 16:30 si inaugura presso la biblioteca comunale di Grotte la rassegna internazionale di pittura “Premio Telamone”, dedicata all’arte come strumento di dialogo e armonia. Tra i protagonisti, il pittore Gerlando Meli con la sua opera “I colori della pace”.
Ancora un premio alla carriera. Oggi nella prestigiosissima sala del museo archeologico di Agrigento del Telamone. Grazie di cuore per il riconoscimento e per la bellissima motivazione.
Premio Telamone 2025, la cerimonia di consegna al museo Griffo: ecco tutti i protagonisti - Dodici personalità del mondo istituzionale, culturale, artistico e imprenditoriale riceveranno il riconoscimento giunto alla 48esima edizione