Premio rivista del Cinematografo-Ente dello Spettacolo

Ogni anno, la rivista del Cinematografo e l'Ente dello Spettacolo assegnano i prestigiosi Cinematografo Awards, riconoscimenti che celebrano le eccellenze del cinema italiano e internazionale. Questa cerimonia rappresenta un momento di grande rilievo nel panorama cinematografico, valorizzando film, registi e talenti che contribuiscono a far crescere l'arte cinematografica.

Il cinema. Assegnati come ogni anno i Cinematografo Awards attributi dalla prestigiosa rivista del Cinematografo.

Venezia82: FEdS e Rivista del Cinematografo, a Stéphane Brizé il ventiseiesimo Premio Robert Bresson - La cerimonia si svolgerà venerdì 29 agosto, alle ore 15, presso la Sala Tropicana 1 dell'Hotel Excelsior, nell'ambito dell'82ª

Riconoscimenti: FEdS e Rivista del Cinematografo, a Marco Bellocchio il venticinquesimo premio Robert Bresson - Verrà consegnato a Marco Bellocchio il venticinquesimo premio Robert Bresson.