Premio ' Ragioni della nuova politica' oggi la cerimonia della XXII edizione
Oggi a Roma si svolge la cerimonia della XXII edizione del Premio 'Le Ragioni della Nuova Politica', un evento di rilievo nel panorama politico italiano. La manifestazione si tiene nella sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, riconoscendo figure e iniziative che contribuiscono al dibattito e allo sviluppo della politica contemporanea.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Oggi, giovedì 11 dicembre, a Roma, si celebrerà la ventiduesima edizione del prestigioso Premio 'Le ragioni della nuova politica' nella sala Vanvitelli dell'Avvocatura generale dello Stato, a Roma. Il Premio, istituito nel 1996 da 'L'Alba del Terzo Millennio', per volontà della presidente Sara Iannone, è un riconoscimento per quanti hanno saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, le proprie parole, il proprio pensiero. La celebrazione, condotta dalla giornalista Camilla Nata, inizierà alle 17 con il saluto dell'Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, seguito da una riflessione del professor Ortensio Zecchino sul tema: "L'impegno dei cattolici nella gestione della Res Publica". 🔗 Leggi su Iltempo.it
