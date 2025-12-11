Premio racconto ed emozione | Bizzotto protagonista del gran finale del Foggia Festival Sport Story

La decima edizione del Foggia Festival Sport Story si è conclusa con un evento carico di emozioni, premi e racconti coinvolgenti. Nella serata finale, tenutasi nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, protagonisti, storie e riconoscimenti hanno celebrato la passione sportiva e il valore delle narrazioni.

La decima edizione del Foggia Festival Sport Story, intitolata simbolicamente “10”, si è conclusa ieri, mercoledì 10 dicembre, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con una serata intensa, partecipata ed emotivamente ricca.Protagonista della serata è stata una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Due giornate di eventi a tema, dedicate al premio letterario "Ti Racconto Urbino", promosso da Alumni Uniurb, dall'Università degli Studi "Carlo Bo' e dal Comune di Urbino. Lo speciale che stiamo realizzando andrà in onda giovedi 11 dicembre alle ore 20:00 - facebook.com Vai su Facebook

CALCIO Foggia Festival Sport Story 2025: Stefano Bizzotto celebra il calcio tra storia e emozione - Si è conclusa con grande successo la decima edizione del Foggia Festival Sport Story, intitolata simbolicamente “10” ... Secondo statoquotidiano.it