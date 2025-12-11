Premio Nobel 2025 Victoria di Svezia rispolvera un vecchio abito della madre ma non è l' unica che per la cerimonia va a recuperare in guardaroba qualcosa di già indossato

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Nobel 2025 ha visto protagonisti look riutilizzati e un esempio di sostenibilità, con Victoria di Svezia che ha rispolverato un abito della madre. Quest'anno, la tendenza del rewear ha conquistato anche altri partecipanti, tra cui l'erede al trono, che ha scelto un vestito già indossato dalla regina Silvia nel 1994.

Quest'anno la parola d'ordine è stata rewear. Il colpaccio lo ha fatto di sicuro l'erede al trono con un vestito che la regina Silvia aveva sfoggiato ai Nobel del 1994. La sovrana e sua figlia Madeleine invece hanno riproposto le creazioni sfoderate per il Giubileo d'Oro di re Carlo Gustavo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

