Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica | a Remuzzi e Pievani il titolo di Vincitore Assoluto

Nella sede centrale del CNR di Roma si è tenuta la finalissima della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, dedicata alla promozione della cultura scientifica e alla valorizzazione delle migliori opere pubblicate nell’ultimo anno. Durante l'evento sono stati riconosciuti i vincitori assoluti, tra cui Remuzzi e Pievani, per il loro contributo alla divulgazione scientifica.

Nella sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma si è svolta la finalissima della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, appuntamento dedicato alla promozione della cultura scientifica e alla valorizzazione delle migliori opere di divulgazione pubblicate nell’ultimo anno. Alla presenza del comitato scientifico, di un pubblico numeroso in sala e collegato in streaming, i 15 finalisti hanno presentato le proprie opere, conquistando la giuria nazionale con la forza delle idee e la qualità della loro produzione editoriale. Il titolo di Vincitore Assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2025 è stato conferito a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi per “Dove comincia l’uomo” (Solferino). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Federico II vince il Premio Nazionale per l’Innovazione 2025 RethaiN, progetto targato Federico II, sale sul gradino più alto aggiudicandosi sia il premio di categoria Cleantech & Energy, che il titolo di vincitore assoluto. RethaiN ?progetto dedicato al pro - facebook.com Vai su Facebook

Mercoledì #10dicembre, presso la sede centrale del #Cnr, dalle 15.00 alle 17.00, a finalissima della tredicesima edizione del 'Premio nazionale di divulgazione scientifica – Giancarlo Dosi' cnr.it/it/evento/20281 @PremioDivScient Vai su X

Leggi anche: Perugia pubblicato il bando del Premio Ursula Grohmann | iscrizioni entro il 12 dicembre

Leggi anche: Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News

Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica: a Remuzzi e Pievani il titolo di Vincitore Assoluto - Nella sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma si è svolta la finalissima della XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, appuntamento ... bergamonews.it scrive

Premio Giancarlo Dosi 2025, i vincitori della XIII edizione dedicata alla divulgazione scientifica - La XIII edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi 2025 si è svolta oggi, alla sede centrale del ... Da msn.com