Premio Giovane Manager 2025 Alessio Ruffinelli porta l’Umbria sul podio nazionale
Alessio Ruffinelli si distingue tra i vincitori del Premio Giovane Manager 2025, portando l’Umbria sul podio nazionale. Questo riconoscimento celebra le eccellenze emergenti nel mondo della gestione, sottolineando il talento e l’impegno di giovani professionisti che contribuiscono allo sviluppo del territorio. Un traguardo importante che evidenzia il valore delle nuove generazioni nel panorama imprenditoriale italiano.
