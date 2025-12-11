Premio Giovane Manager 2025 Alessio Ruffinelli porta l’Umbria sul podio nazionale

Alessio Ruffinelli si distingue tra i vincitori del Premio Giovane Manager 2025, portando l’Umbria sul podio nazionale. Questo riconoscimento celebra le eccellenze emergenti nel mondo della gestione, sottolineando il talento e l’impegno di giovani professionisti che contribuiscono allo sviluppo del territorio. Un traguardo importante che evidenzia il valore delle nuove generazioni nel panorama imprenditoriale italiano.

C’è anche un umbro tra i vincitori del concorso nazionale del prestigioso Premio Giovane Manager 2025. Alessio Ruffinelli, dirigente di UmbriaGroup di Foligno e socio di Federmanager Perugia, si è aggiudicato il premio speciale “Expat”. Il premioLa manifestazione, promossa da Federmanager e dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it