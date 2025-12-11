Premiati i vincitori di Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola 2025
Si è svolta a Perugia la cerimonia di premiazione della quinta edizione dell'“Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, un concorso nazionale volto a valorizzare le produzioni italiane di olive da mensa, promuovendo qualità, tradizione e professionalità nel settore.
PERUGIA – Si è svolta oggi a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della quinta edizione del concorso nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, nato con l’obiettivo di valorizzare il settore delle olive da mensa, sostenendo le imprese nella razionalizzazione delle tecniche di produzione volta al miglioramento qualitativo delle olive, promuovendo la tipicità come espressione delle diverse tradizioni olivicole dei territori di origine e valorizzando la figura dell’assaggiatore italiano come professionista in grado di valutare e comunicare la qualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Premiati i vincitori del Concorso Nazionale del Riesling 2025 tenutosi a Naturno In gara l’annata 2023: Alto Adige Val Venosta D.O.C. Riesling Vigna Windbichl di Castel Juval Unterortl è il primo classificato Quest'anno, al concorso hanno partecipato 51 azien - facebook.com Vai su Facebook
Premiati a Parma i vincitori della seconda edizione di 'The good farmer'. Vai su X
Ercole Olivario 2026: la provincia di Brescia pronta a competere - Ultimi giorni per le iscrizioni al concorso nazionale che premia i migliori oli italiani, con premi speciali e una sezione dedicata alle piccole produzioni. quibrescia.it scrive
Concorso Nazionale Ercole Olivario 2026: al via le iscrizioni alla XXXIV edizione - Entra nel vivo la campagna iscrizioni alla nuova edizione dell’Ercole Olivario, che premia l’olio extravergine di oliva italiano di qualità ... Da guidaviaggi.it