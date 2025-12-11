Premiati i vincitori di Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola 2025

Si è svolta a Perugia la cerimonia di premiazione della quinta edizione dell'“Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, un concorso nazionale volto a valorizzare le produzioni italiane di olive da mensa, promuovendo qualità, tradizione e professionalità nel settore.

PERUGIA – Si è svolta oggi a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell'Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della quinta edizione del concorso nazionale "Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola", nato con l'obiettivo di valorizzare il settore delle olive da mensa, sostenendo le imprese nella razionalizzazione delle tecniche di produzione volta al miglioramento qualitativo delle olive, promuovendo la tipicità come espressione delle diverse tradizioni olivicole dei territori di origine e valorizzando la figura dell'assaggiatore italiano come professionista in grado di valutare e comunicare la qualità.