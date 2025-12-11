Prelievi per 36mila euro e bugie | il piano della mamma condannata fuggita da Torino alle Filippine con i figli gemelli

Una madre condannata ha orchestrato un piano ingannevole, fuggendo da Torino alle Filippine con i figli gemelli dopo aver effettuato prelievi per 36mila euro. L’infortunio, inizialmente presentato come scusa, si è rivelato un pretesto, mentre i biglietti di ritorno acquistati e mai utilizzati hanno svelato la strategia di trasferimenti di denaro e bugie.

L'infortunio era un "comodo pretesto" per tornare a Manila, i biglietti del volo di ritorno acquistati e mai utilizzati si sono rivelati un "inganno", dopo che aveva trasferito decine di migliaia di euro da un conto corrente comune a un altro usato solo da lei. È così che, nel 2022, una donna.