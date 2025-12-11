Preghiera del mattino del 11 Dicembre 2025 | Infondimi il Tuo splendore
Ecco la preghiera del mattino del 11 dicembre 2025, un momento di devozione dedicato al Santissimo Sacramento. In questo giovedì, cogliamo l'opportunità di iniziare la giornata chiedendo al Signore di infonderci il Suo splendore, affinché possiamo affrontare con fede e speranza ogni momento. Un gesto di fiducia e gratitudine per una giornata spiritualmente ricca.
Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
