Prefettura di Avellino consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Questa mattina, presso la Prefettura di Avellino, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso nel Salone degli Specchi. L'evento ha riconosciuto il valore e l'impegno di cittadini e personalità che si sono distinti nel loro percorso di servizio e dedizione al Paese.

