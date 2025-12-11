Precipita con l' auto in una scarpata per 40 metri | automobilista grave in elisoccorso al Maggiore

Un incidente grave si è verificato giovedì 11 dicembre a Rezzanello, in provincia di Piacenza, quando un'auto è precipitata per circa 40 metri in una scarpata. L'automobilista è stato estratto dai soccorritori e trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni critiche.

È ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma l'automobilista che, nella mattinata di giovedì 11 dicembre, è finito con la sua auto in una scarpata per 40 metri vicino a Rezzanello, in provincia di Piacenza. Come riportato da IlPiacenza sul posto sono arrivati i vigili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

