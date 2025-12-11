Precedente e altrove | a Pallavicini22 una mostra tra fotografia e ricordo

Dal 13 dicembre 2023 al 6 gennaio 2026, Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna ospita la mostra personale di Giovanna Sarti,

Sabato 13 dicembre alle 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna, inaugura la personale dell'artista Giovanna Sarti "Precedente e altrove" che rimarrà allestita fino a martedì 6 gennaio 2026. Una mostra che si muove tra il ricordo e la percezione, tra l’esperienza del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

