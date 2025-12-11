Povertà educativa Emil Banca sostiene il doposcuola delle Cucine Popolari | VIDEO

11 dic 2025

Emil Banca ha annunciato un finanziamento di 20mila euro per sostenere il doposcuola delle Cucine Popolari, un'iniziativa mirata a contrastare la povertà educativa. L'intervento mira a offrire nuove opportunità educative a bambini in condizioni di fragilità, contribuendo a ridurre le disparità e favorire il loro percorso di crescita.

Emil Banca ha annunciato un finanziamento di 20mila euro destinato ad ampliare il doposcuola delle Cucine Popolari, offrendo così nuove opportunità educative a bambini che vivono condizioni di fragilità. Questo progetto, presentato ufficialmente in mattinata,  ha visto la partecipazione del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

