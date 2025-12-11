Poste Italiane acquista la quota di Vivendi in Tim e sale al 27,32%

Poste Italiane ha acquisito una quota del 2,51% di Tim, portando la sua partecipazione complessiva al 27,32%. L'investimento deriva dall'acquisto della quota ancora detenuta da Vivendi, ex azionista di maggioranza di Tim, rafforzando così la posizione della società nel settore delle telecomunicazioni.

Poste Italiane sale al 27,32% di Tim con l'acquisto del 2,51% ancora in mano a Vivendi, ex azionista di maggioranza della Telco. Lo rende noto Poste in un comunicato in cui spiega che come deliberato oggi dal Cda è stata formalizzata l'acquisizione della partecipazione residuale detenuta da Vivendi in Tim costituita da 384.099.915 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,51% del totale delle azioni ordinarie e al 1,80% del capitale sociale di Tim. Il corrispettivo per l'acquisto è pari al prezzo di chiusura delle azioni del 10 dicembre 2025, complessivamente pari a euro 187 milioni di euro, e sarà finanziato mediante cassa disponibile.