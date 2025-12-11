post alluvione snellita la burocrazia

Dopo le recenti alluvioni, le procedure per i rimborsi sono state semplificate, segnando un cambiamento significativo nel processo di ricostruzione. A illustrare questa svolta, definita una vera rivoluzione, sono intervenuti il presidente della Regione Michele de Pascale, il commissario straordinario Fabrizio Curcio e la sottosegretaria Manuela Rontini.

Cambiano le regole in fatto di rimborsi post-alluvione. A spiegare quella che è una rivoluzione copernicana nella galassia della ricostruzione sono stati ieri, il presidente della Regione Michele de Pascale, il commissario straordinario Fabrizio Curcio e la sottosegretaria Manuela Rontini. Curcio ha parlato di una " ordinanza pilastro ", con la quale "contiamo di rivolgerci anche ai cittadini che non hanno presentato richiesta di contributo perché troppo gravosa". L'ordinanza è rivolta in maniera indistinta sia a chi ha subìto i danni nelle alluvioni del maggio 2023, sia a chi ha visto la casa allagata in occasione dei vari eventi del 2024: per questo motivo sono in campo ulteriori 100 milioni.