Post-alluvione snellita la burocrazia
Dopo le recenti alluvioni, le procedure per i rimborsi sono state semplificate, segnando un cambiamento significativo nel processo di ricostruzione. A illustrare questa svolta, definita una vera rivoluzione, sono intervenuti il presidente della Regione Michele de Pascale, il commissario straordinario Fabrizio Curcio e la sottosegretaria Manuela Rontini.
Cambiano le regole in fatto di rimborsi post-alluvione. A spiegare quella che è una rivoluzione copernicana nella galassia della ricostruzione sono stati ieri, il presidente della Regione Michele de Pascale, il commissario straordinario Fabrizio Curcio e la sottosegretaria Manuela Rontini. Curcio ha parlato di una " ordinanza pilastro ", con la quale "contiamo di rivolgerci anche ai cittadini che non hanno presentato richiesta di contributo perché troppo gravosa". L’ordinanza è rivolta in maniera indistinta sia a chi ha subìto i danni nelle alluvioni del maggio 2023, sia a chi ha visto la casa allagata in occasione dei vari eventi del 2024: per questo motivo sono in campo ulteriori 100 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Post-alluvione, snellita la burocrazia - De Pascale: "Molti erano in difficoltà davanti alla quantità di documentazione richiesta. Da ilrestodelcarlino.it
Post Alluvione: rimborsi più rapidi per i privati danneggiati fino a 30mila euro - Più rapidità e meno burocrazia per la ricostruzione privata: arrivano procedure semplificate per chi ha subìto danni entro i 30mila euro, con rimborsi che ... Da ravennanotizie.it
RICOSTRUZIONE POST ALLUVIONE - L’intervento rientra nel piano finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità provinciale - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post #alluvione. #FiumePo, via a variante al Piano stralcio per assetto idrogeologico estesa a bacini Reno, fiumi romagnoli e Conca-Marecchia. Messa in sicurezza asta per asta fluviale. @ManuRontini: “Già stanziati 10 milioni" La #notizia regi Vai su X