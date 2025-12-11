Possiamo ancora migliorare dice l’allenatore degli Oklahoma City Thunder Daigneault dopo aver eguagliato il record dei Warriors e passare al 24-1

L’allenatore degli Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, ha sottolineato che la squadra può ancora migliorare, dopo aver eguagliato il record dei Warriors e raggiunto un sorprendente 24-1 nel 2025. In un contesto di grande successo, Daigneault ha esortato i suoi giocatori a mantenere alta l’intensità e a continuare a lavorare per raggiungere nuovi traguardi.

2025-12-11 11:25:00 Breaking news: L’allenatore degli Oklahoma City Thunder Mark Daigneault ha insistito sul fatto che c’era ancora margine di miglioramento da parte della sua squadra da record e li ha esortati a mantenere la loro intensità. L’Oklahoma ha vinto la sua 16esima partita consecutiva ieri sera, battendo 138-89 i Phoenix Suns che li ha visti avanzare alle quattro finali della Coppa NBA e eguagliare il record del campionato per il miglior record della storia dopo 25 partite. I Thunder sono ora 24-1 – un punteggio stabilito dai Golden State Warriors 2015-16 – e si dirigeranno a Las Vegas fiduciosi dopo aver inflitto la peggiore sconfitta della storia a Phoenix. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Vuoi migliorare la tua NIU XQi3? Nel nostro negozio sono ora disponibili upgrade e personalizzazioni per rendere la tua moto ancora più precisa, sicura e unica. Cosa possiamo fare: • Freni potenziati • Sospensioni migliorate • Cerchi e componenti racin - facebook.com Vai su Facebook

Verso Cagliari-Roma, Gasperini: «Se l'attacco cresce, possiamo migliorare ancora» Vai su X