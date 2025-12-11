Porto Rls Genoa Port Terminal | La sicurezza non può essere utilizzata come terreno di propaganda

Gli Rls di Genoa Port Terminal Uil e Cgil hanno emesso una nota condivisa riguardo a un presunto mancato incidente verificatosi il 1° dicembre 2025 durante le operazioni di sbarco e imbarco di una nave porta contenitori, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza senza che questa venga strumentalizzata a fini propagandistici.

Gli Rls aziendali Genoa Port Terminal Uil e e Cgil sono intervenuti con una nota condivisa su quello che viene definito "mancato incidente verificatosi lunedì 1° dicembre 2025" durante le operazioni di sbarcoimbarco di una nave porta contenitori. Mauro Chiricallo (Rls Uil) e Rosario Carvelli.

