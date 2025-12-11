Porto-Malmo Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria interna netta al Do Dragao?

11 dic 2025

Il match di Europa League tra Porto e Malmo si disputa l’11 dicembre 2025 alle ore 21:00. In questo articolo, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un focus sulla possibile vittoria interna del Porto, reduce da un fine settimana positivo in campionato.

Il Porto ha vissuto l’ennesimo fine settimana felice: come prevedibile, i Dragoni hanno potuto allungare sulle rivali, perché il derby di Lisbona è finito in parità e la capolista della Primeira Liga è passata in casa del Tondela, aumentando di due ulteriori punti il distacco da Sporting e Benfica. Giovedì i ragazzi di Farioli si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

