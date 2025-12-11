Porte da calcio e canestri il Comune affida l' appalto a una tipografia

Il Comune di Aversa ha affidato a una tipografia di Teverola la fornitura di porte da calcio e canestri per il Parco Pozzi, con un importo di 2.854 euro. La scelta insolita ha suscitato l'attenzione sulla modalità di affidamento e sulla natura dell'acquisto, che coinvolge arredi sportivi acquistati tramite una tipografia.

Porte da calcio e canestri comprati in una tipografia. Succede ad Aversa dove il Comune ha affidato la fornitura di arredo sportivo, da installare all'interno del Parco Pozzi, alla tipografia Cappaverde di Teverola per un importo di 2854 euro (comprensivi di Iva).

