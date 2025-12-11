Portaluppi | Hugo Souza grande portiere sarebbe pronto Thiago Silva? Valore aggiunto

Renato Portaluppi, ex allenatore del Fluminense, ha commentato le potenzialità di Hugo Souza e l'importanza di Thiago Silva per il Milan, in un'intervista a TMW. Le sue parole offrono uno sguardo sulle valutazioni di alcuni talenti brasiliani e sul contributo di giocatori esperti alla squadra rossonera.

Intervistato dai microfoni di TMW, l'ex allenatore del Fluminense Renato Portaluppi ha voluto spendere alcune parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Portaluppi: “Hugo Souza grande portiere, sarebbe pronto. Thiago Silva? Valore aggiunto”

Portaluppi su Hugo e Thiago Silva Le dichiarazioni Vai su X

L'allenatore brasiliano elogia Hugo: "Certo che sarebbe pronto per il Milan. Si tratta di un grande portiere" - Renato Portaluppi, allenatore della Fluminense al Mondiale per Club, si è così espresso a TMW sul portiere Hugo Souza, accostato al Milan per il post Maignan: "Si tratta di ... Riporta milannews.it

Renato Portaluppi consiglia il Milan: "Hugo Souza pronto. Thiago Silva è 'il mio uomo'" - Nell'attesa di capire quale sarà il futuro di Mike Maignan, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo giugno, gli uomini di. Si legge su tuttomercatoweb.com

ROMARIO elige entre ÉL, MESSI, CRISTIANO RONALDO, MARADONA y MBAPPÉ

Video ROMARIO elige entre ÉL, MESSI, CRISTIANO RONALDO, MARADONA y MBAPPÉ Video ROMARIO elige entre ÉL, MESSI, CRISTIANO RONALDO, MARADONA y MBAPPÉ