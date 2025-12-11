Pony in fuga sulla Domiziana | il curioso avvistamento diventa virale

Un episodio insolito ha attirato l'attenzione questa mattina a Giugliano, dove un pony in libertà è stato avvistato mentre attraversava le strade di via Staffetta. L'episodio, diventato rapidamente virale, ha suscitato curiosità tra residenti e passanti, evidenziando un episodio insolito nel contesto urbano.

Un avvistamento curioso questa mattina è stato fatto tra le strade di Giugliano. In via Staffetta un pony in piena libertà scorrazzava tra le auto. Dopo alcune segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri che lo hanno fermato e allertato le guardie zoofile. L’animale, quindi, è stato affidato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Allarme in un parcheggio privato: perdita di gas da un'auto in sosta https://www.nordest24.it/fuga-gas-veicolo-vigonza - facebook.com Vai su Facebook