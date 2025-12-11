Pony fugge e corre tra le auto in strada preso dai carabinieri | sorpresa a Giugliano in Campania

Un pony è fuggito e ha corso tra le auto in strada a Giugliano in Campania, creando scompiglio tra i veicoli. La fuga è terminata con l’intervento dei carabinieri, che lo hanno rintracciato e preso in custodia. L’animale è stato successivamente affidato ai veterinari dell’Asl per le cure del caso.

