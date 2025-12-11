Ponte sullo Stretto parla il progettista | L’ecologia é stata la nostra bussola Le risposte alle critiche

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, al centro di discussioni e critiche, viene presentato dal suo progettista come un’opera aggiornata e all’avanguardia. Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, sottolinea i benefici economici e l’attenzione all’ecologia che hanno guidato lo sviluppo del progetto, considerandolo un esempio di ingegneria italiana di grande rilievo.

Secondo Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina « non è vecchio, ma aggiornato fino all’ultimo momento utile» e porterà « decisi benefici economici » perché «è un orgoglio dell’ingegneria italiana». Lombardi risponde così alle critiche della Corte dei conti e alle obiezioni ambientali sollevate negli ultimi anni. Lo scorso ottobre la Corte dei conti ha infatti negato il visto e la conseguente registrazione alla delibera del Cipess (di agosto) sul via libera al ponte sullo Stretto per violazione di due direttive europee: conservazione di habitat naturali, e mancanza del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario. 🔗 Leggi su Open.online

