Ponte dell’Immacolata quasi cento interventi

Durante il Ponte dell’Immacolata, la provincia di Sondrio si anima con numerosi interventi legati alle attività sportive invernali. Le località sciistiche registrano un afflusso massiccio di appassionati, portando a una crescita delle attività sulle piste. Tuttavia, l’aumento di presenze comporta anche un incremento degli infortuni sportivi, evidenziando il lato più problematico di questa stagione di grande afflusso.
SONDRIO Ponte dell'Immacolata da incorniciare nelle località della provincia di Sondrio dove si scia, letteralmente prese d'assalto, ma esiste anche il rovescio della medaglia perché tanta gente in pista significa anche numero degli infortuni sportivi che si moltiplica. Così, infatti, è stato, se si considera che tra sabato e lunedì sono stati 94 - di cui 11 a seguito di scontri tra sciatori - gli interventi da parte degli operatori del Servizio sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato. In sei circostanze è stato necessario anche l'intervento dell' elisoccorso per il trasporto degli infortunati in ospedale.
