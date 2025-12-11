Pompei le festività natalizie nel Parco Archeologico | tutti gli eventi

Scopri le iniziative e gli eventi dedicati alle festività natalizie nel Parco Archeologico di Pompei. Un'occasione unica per immergersi nella storia e nella magia del Natale, con attività pensate per grandi e piccini, che rendono speciale questa stagione nel sito archeologico più affascinante d'Italia.

Tutti gli appuntamenti, per bambini e adulti, per trascorrere le festività natalizie al Parco Archeologico di Pompei. Un ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie al Parco Archeologico di Pompei per famiglie, bambini, e adulti. Il filo conduttore sarà la musica, che in più forme e in più date accompagnerà la visita dei turisti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pompei, le festività natalizie nel Parco Archeologico: tutti gli eventi

