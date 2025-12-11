Pomeriggio a Talmassons con Rudolph Santa Lucia e gli alpini

Venerdì 12 a Talmassons si svolgerà un pomeriggio speciale con l’arrivo di Santa Lucia, accompagnata da Rudolph e gli alpini. Un evento pensato per coinvolgere tutte le famiglie, offrendo momenti di magia e tradizione. Un’occasione per condividere l’atmosfera natalizia e vivere insieme un pomeriggio all’insegna dello spirito festivo.

Venerdì 12, a Talmassons arriverà Santa Lucia, per un pomeriggio ricco di magia per tutte le famiglie. Alle 16.30, nella Biblioteca comunale intanto arriverà, dalle nevi del Nord, Rudolph, per inseguire il suo sogno natalizio in Friuli. È uno spettacolo di attori (Gianluca Valoppi e Michele.

CHE PARTITA! Dopo due set difficili, le Pink Panthers reagiscono, pareggiano i conti e vincono al tie-break! Una battaglia di carattere, grinta e squadra fino all'ultimo punto.? #cdavolleytalmassonsfvg #tesorodelfriuliveveziagiulia

Talmassons, cade dal tetto che stava riparando dopo la grandine, grave un 58enne - Un uomo di circa 58 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico questo pomeriggio per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico/infortunio sul lavoro ... Secondo rainews.it