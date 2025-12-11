Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Dopo la messa in onda odierna, i telespettatori possono recuperare la puntata tramite diverse modalità, garantendo così la possibilità di seguire tutti i momenti più importanti del programma.
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d'Urso. Non siete riuscite a vedere l'ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 11 Dicembre in TV e streaming. La replica dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming.
