Polveri sottili previsti sforamenti | tornano in vigore le misure emergenziali per due giorni

A Ferrara, nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12, saranno attivate le misure emergenziali contro le polveri sottili, in conformità con le normative regionali e l’ordinanza del sindaco valida fino al 31 marzo 2026. Queste misure sono state adottate per tutelare la qualità dell’aria e limitare gli sforamenti dei livelli di inquinanti.

Polveri sottili, in Bassa Romagna scattano le misure anti-smog - Mercoledì 10 dicembre è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell'aria, che evidenzia una previsione di sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio

Polveri sottili oltre i limiti: provvedimenti antismog a Rimini - Da giovedì 11 dicembre divieto di circolazione per i diesel Euro 5, i prossimo bollettino sarà pubblicato venerdì 12 dicembre

