Polla al Santuario di Sant’Antonio si svela l’affresco restaurato La discesa agli inferi
Il Santuario di Sant’Antonio a Polla apre le sue porte domenica 14 dicembre alle 16:30 per l’evento “L’affresco rivelato”. In questa occasione, si svelerà il restaurato affresco “La discesa agli inferi”, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino un importante capolavoro artistico e storico.
Le Storie Affrescate del Santuario Sant'Antonio di Polla: fra Domenico Marcigliano illustra il restauro e le scoperte
