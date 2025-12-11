Polizia onori in Prefettura per gli agenti messinesi | riconoscimenti commiati e musica

La cerimonia in Prefettura a Messina ha reso omaggio agli agenti di polizia distintisi per impegno e risultati. Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti, commiati e momenti musicali, celebrando il ruolo e la dedizione degli appartenenti alla Polizia di Stato nella provincia.

Si è svolta ieri pomeriggio in Prefettura, presso il salone di rappresentanza intitolato a Graziella Campagna, la cerimonia dedicata agli appartenenti della Polizia di Stato operanti nella provincia di Messina distintisi per il loro impegno e i risultati ottenuti in servizio, ai quali il prefetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Onori a San Nicola, patrono di Polla. #polizia #campania #polizialocale #police #scuolaregionalepolizialocalecampania #sicurezza #localpolice #italia #poliziamunicipale #sicurezzaurbana #Polla #Campania #Italia - facebook.com Vai su Facebook

Onori ai Caduti del Corpo di Polizia Penitenziaria! - Venerdì 31 ottobre, alla presenza del Gonfalone della Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, di Autorità e dipendenti, si è svolta, nell’atrio del DAP a Roma, la cerimonia di commemorazione dei ... poliziapenitenziaria.it scrive

Polizia locale spezzina: onorificenze agli agenti Bertagna Ciregia e Rovinalti - Genova, 5 maggio 2025 – Regione Liguria ha celebrato oggi la Giornata regionale della Polizia locale, istituita con legge regionale nel 2018 per valorizzare il ruolo sempre più centrale delle polizie ... Lo riporta lanazione.it