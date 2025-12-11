Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale | da aprile convenzione a tre Fuori per ora Pagazzano e Brignano

A partire da aprile, il servizio di Polizia Locale nella Bassa Bergamasca Occidentale sarà gestito attraverso una nuova convenzione tra Caravaggio, Fornovo San Giovanni e Mozzanica, mentre Pagazzano e Brignano Caravaggio al momento non partecipano. La collaborazione mira a ottimizzare le risorse e migliorare l'efficienza del servizio su tutto il territorio.

Caravaggio. Via libera alla nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale gestito dal Distretto della Bassa Bergamasca Occidentale tra Caravaggio, Fornovo San Giovanni e Mozzanica. Il nuovo schema, che sostituirà la convenzione in scadenza il 19 aprile, ha incassato l’ok dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed esclude, almeno per il momento, i Comuni di Pagazzano e Brignano. L’uscita dei due enti è legata sostanzialmente a motivi operativi e di organico. La convenzione richiede infatti che ogni Comune metta a disposizione almeno un agente per l’attivazione del servizio per evitare che eventuali carenze di organico vengano sopperite distogliendo risorse da altri territori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

