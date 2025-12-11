Politica livornese in lutto addio all' avvocato ed ex vicesegretario del Pd Alessio Quintavalle

Livorno si stringe nel dolore per la perdita di Alessio Quintavalle, avvocato e ex vicesegretario del Pd, scomparso all'età di 56 anni a causa di una malattia. Figura di rilievo nel panorama politico locale, Quintavalle lascia un vuoto nella comunità e nel partito che aveva contribuito a consolidare con il suo impegno.

Livorno piange la scomparsa di Alessio Quintavalle, avvocato 56enne e figura di spicco del Partito Democratico cittadino, morto oggi, giovedì 11 dicembre, a causa di una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Dopo l'inizio del suo impegno politico con l'elezione al consiglio di.

Livorno, 7 dicembre 2025 – Lutto nel mondo della politica livornese, a 82 anni è morto Rocco Martorano, storico consigliere comunale del partito della Democrazia Cristiana, per anni direttore della "Liri", l'ente gestore della farmacie comunali. Domani alle 15

Politica livornese in lutto, addio all'ex consigliere comunale Rocco Martorano: aveva 82 anni - È morto in queste ore l'avvocato Rocco Martorano, 82 anni compiuti a giugno, a lungo consigliere comunale prima durante il mandato del sindaco Gianfranco Lamberti e succes ...

