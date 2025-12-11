Polfer Emilia-Romagna arriva Gregorio Marchese | il nuovo capo con 30 anni di indagini e ruoli strategici

Gregorio Marchese è stato nominato nuovo capo del Compartimento Polfer Emilia-Romagna. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, si distingue per ruoli strategici e un'intensa attività di indagine. La sua nomina rappresenta un passo importante per il potenziamento delle attività di sicurezza e vigilanza nelle stazioni ferroviarie della regione.

Gregorio Marchese, dirigente superiore della Polizia di Stato, è il nuovo capo del Compartimento Polfer Emilia-Romagna. Egli prende il posto della dottoressa Angela Catapano, che è andata in pensione dopo molti anni al servizio della sicurezza ferroviaria. Marchese guida quindi la struttura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

