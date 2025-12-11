Polestar 5 Performance GT | il test drive virtuale arriva nei Polestar Space

Polestar 5 Performance GT si presenta come un’icona di stile e tecnologia, ora accessibile anche attraverso un’esperienza di test drive virtuale. Disponibile in alcuni Polestar Space, questa innovativa iniziativa permette agli appassionati di scoprire il veicolo in modo immersivo e interattivo, offrendo un’anteprima esclusiva prima di un possibile test drive reale.

(Adnkronos) – Gli appassionati potranno provare Polestar 5 attraverso una nuova esperienza virtuale disponibile in una selezione di Polestar Space.  L’iniziativa accompagna l’introduzione della Polestar 5 Performance GT ad alte prestazioni all’interno di Gran Turismo 7, resa possibile dall’aggiornamento gratuito del 4 dicembre sviluppato insieme a Polyphony Digital. Una scelta che permette di avvicinarsi alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

