Polestar 5 Performance GT | il test drive virtuale arriva nei Polestar Space
Polestar 5 Performance GT si presenta come un’icona di stile e tecnologia, ora accessibile anche attraverso un’esperienza di test drive virtuale. Disponibile in alcuni Polestar Space, questa innovativa iniziativa permette agli appassionati di scoprire il veicolo in modo immersivo e interattivo, offrendo un’anteprima esclusiva prima di un possibile test drive reale.
(Adnkronos) – Gli appassionati potranno provare Polestar 5 attraverso una nuova esperienza virtuale disponibile in una selezione di Polestar Space. L’iniziativa accompagna l’introduzione della Polestar 5 Performance GT ad alte prestazioni all’interno di Gran Turismo 7, resa possibile dall’aggiornamento gratuito del 4 dicembre sviluppato insieme a Polyphony Digital. Una scelta che permette di avvicinarsi alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Polestar 5 Performance GT disponibile per il test drive virtuale in una selezione di Polestar Space - I potenziali clienti interessati a Polestar 5 possono ora provare la Grand Tourer ad alte prestazioni con un’esperienza di test drive virtuale presso selezionati Polestar Space. italiatopgames.it scrive
Polestar 5 Performance GT: il test drive virtuale arriva nei Polestar Space - Polestar 5 debutta nei Polestar Space con un test drive virtuale e arriva in Gran Turismo 7 con prestazioni da GT ... Scrive adnkronos.com
https://www.autovit.ro/autoturisme/anunt/polestar-2-ver-dual-motor-78kwh-performance-ID7HJlVi.html?isPreview=1 - facebook.com Vai su Facebook