Poi c’è Brindisi che smantella una ciclabile

11 dic 2025

A Brindisi, l’amministrazione comunale sta rimuovendo una ciclabile in sede propria, suscitando polemiche e riflessioni sul tema della mobilità sostenibile. Questa decisione rappresenta un episodio emblematico di una realtà italiana in cui spesso si privilegiano scelte controverse rispetto all’ambiente e alla promozione della mobilità ecologica.

