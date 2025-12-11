Poi c’è Brindisi che smantella una ciclabile

A Brindisi, l’amministrazione comunale sta rimuovendo una ciclabile in sede propria, suscitando polemiche e riflessioni sul tema della mobilità sostenibile. Questa decisione rappresenta un episodio emblematico di una realtà italiana in cui spesso si privilegiano scelte controverse rispetto all’ambiente e alla promozione della mobilità ecologica.

Questa è una storia puramente italiana, dunque paradossale e ipocrita, di cui sono venuto a conoscenza per caso: a Brindisi l’amministrazione comunale sta smantellando una ciclabile in sede propria per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Poi c’è Brindisi che smantella una ciclabile

Un brindisi con l’amaro in bocca. L’ultimo test del mensile Il Salvagente su una delle bollicine più amate dagli italiani, il Prosecco, ha recentemente svelato la presenza di contaminanti indesiderati in tutti i campioni sottoposti ad analisi #Prosecco #alimenta - facebook.com Vai su Facebook