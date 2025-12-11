Pogacar in ricognizione sulle strade della Parigi-Roubaix | I miei allenamenti in inverno

Tadej Pogacar si prepara per la Parigi-Roubaix con un'intensa ricognizione delle sue strade, lasciando intendere l'importanza di questa sfida nel suo programma 2026. L'attenzione cresce tra tifosi e rivali, che riconoscono la determinazione del campione sloveno nel suo percorso di preparazione.

Roma, 11 dicembre 2025 - Nei giorni scorsi un suo avvistamento sulle strade della Parigi-Roubaix, battute per una ricognizione, ha subito infiammato i suoi fan ma anche gli avversari, consapevoli che Tadej Pogacar fa giù sul serio pensando al suo 2026. Le dichiarazioni di Pogacar. L'avvistamento sul Carrefour de l'Arbre, uno dei tratti più complicati dell' Inferno del Nord (che dall'anno prossimo vedrà la gara femminile disputarsi lo stesso giorno di quella maschile), ha confermato di fatto un obiettivo che lo stesso sloveno aveva già reso noto a parole nelle scorse settimane: ai microfoni di Fuglsang i Feltet, il podcast tenuto da Jakob Fuglsang (fresco di ritiro al termine della scorsa stagione), il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG ha parlato in generale dei suoi metodi di allenamento nella stagione fredda in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net