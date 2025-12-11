Poco Allah tanti soldi

L'universo del finanziamento e delle associazioni in Italia si presenta come un complesso intreccio di sigle, enti e interessi. Tra organizzazioni di vario tipo e fonti di finanziamento spesso in ombra, emerge un quadro articolato che coinvolge diverse realtà, dai movimenti sociali alle lobby internazionali, creando un vero e proprio ginepraio di interessi e poteri.

Un ginepraio di associazioni, finanziatori, lobby. Un labirinto di sigle che spaziano dai compagni dell'Arci ai Soros boys con relativi milioni. Se guardi dietro l'islam che si espande a macchia d'olio nelle città, ci trovi poco Allah e poco Corano, ma se hai bisogno di quattrini per finanziare un centro culturale musulmano, magari senza permessi del Comune, o se decidi di portare a processo chi dice cose che non ti piacciono, troverai supporto. Economico e tecnico. Fior di avvocati addestrati a muoversi fra le pieghe del diritto a caccia di cavilli cari al Profeta e utili alla causa della Fratellanza musulmana.

