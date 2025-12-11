Pizzini sms e summit nelle stradine | la rete segreta per gestire gli affari del nuovo boss della Noce

Un nuovo capitolo si apre nella gestione della Noce, con Fausto Seidita, noto come

Era il predestinato, in pole position: a capo del mandamento della Noce non poteva che arrivarci lui, Fausto Seidita, detto "il lungo", fratello del più noto (e apprezzato all'interno di Cosa nostra) Giancarlo, soprannominato "Belli capelli". E sarebbe andata proprio così: appena qualche mese.