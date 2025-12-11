Pivetti accusata di evasione e riciclaggio Confermata la condanna | 4 anni in Appello

Pivetti è stata condannata in appello a quattro anni di reclusione per evasione e riciclaggio. La vicenda giudiziaria si conclude con la conferma della sentenza, mentre l'attenzione si sposta anche sul suo stile, caratterizzato da un look composto da una giacca blu elettrico, motivi geometrici, foulard, gonna nera e stivaletti con punta spigolosa e lacci.

MILANO Giacca blu elettrico con motivi geometrici e foulard. Gonna nera e stivaletto con punta spigolosa e lacci. Contrasti. Irene Pivetti sorride e poi si fa seria. Ostenta tranquillità. Solo ogni tanto, le dita tamburellano sul tavolo. La più giovane presidente della Camera dei deputati nella storia repubblicana, eletta nel 1994 a soli 31 anni, seconda donna a ricoprire il ruolo dopo Nilde Iotti, aspetta, più di 30 anni dopo, la sentenza della Corte d’Appello di Milano nel processo che la vede imputata per evasione fiscale e riciclaggio. Ancora contrasti, o l’esito di una vita da carambola. I giudici confermano in secondo grado il verdetto del Tribunale del 26 settembre 2024: quattro anni di reclusione per Pivetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pivetti accusata di evasione e riciclaggio. Confermata la condanna: 4 anni in Appello

