Più Umberto Terracini e meno Francesca Albanese
Oggi al Senato si tiene un convegno su Umberto Terracini, figura chiave dell’Assemblea costituente e storico esponente del Pci. Fondatore con Gramsci dell’Ordine Nuovo, la sua visione politica si differenziava da quella di alcuni esponenti di sinistra contemporanei, soprattutto in relazione alla questione israeliana.
Oggi al Senato Avs tiene un convegno su Umberto Terracini. Il presidente dell’Assemblea costituente, fondatore con Gramsci dell’Ordine Nuovo, storico senatore del Pci, quando si trattava di Israele era molto lontano dalle attuali posizioni di certa sinistra. Si scagliò contro “il rifiuto testardo al riconoscimento di Israele, vero oppio per masse immiserite e incolte”. Se la prese senza infingimenti con l’Onu, “una congrega antisemita”. Aveva capito che “la crociata contro Israele è l’ultima incarnazione dell’antisemitismo”. Avs, oltre a omaggiare Terracini con un convegno, dovrebbe anche rileggerlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
