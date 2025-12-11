Più treno meno traffico | il Comitato Sava rilancia la proposta

Durante la Città del Natale, il Comitato SAVA propone di aumentare le corse Frecciarossa e Intercity ad Arezzo, puntando a ridurre il traffico veicolare e promuovere una mobilità più sostenibile e efficiente. Un'iniziativa che mira a migliorare la qualità della vita e a incentivare l'uso dei mezzi pubblici nella città.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – In occasione della Città del Natale, il Comitato SAVA (Stazione AV Arezzo) torna a rilanciare una proposta concreta e immediatamente attuabile: istituire corse speciali Frecciarossa e Intercity per ridurre il traffico veicolare e favorire una mobilità più sostenibile ed efficiente. Durante uno degli eventi più attrattivi dell'anno, la cittá del Natale, Arezzo viene letteralmente presa d'assalto da migliaia di visitatori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: strade congestionate, parcheggi saturi, tempi di percorrenza insostenibili e un impatto ambientale rilevante.

