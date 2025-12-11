Più sicurezza sugli autobus con i carabinieri a bordo Autisti e anziani da difendere

Per garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici, i carabinieri salgono a bordo degli autobus per monitorare e prevenire episodi di violenza. Questa misura mira a tutelare autisti e passeggeri, in particolare anziani, e a contrastare le minacce e le aggressioni che si sono verificati recentemente sui bus cittadini.

Più sicurezza sugli autobus, a bordo salgono i carabinieri. Dopo vari episodi di violenza, con minacce anche ai conducenti, avvenuti proprio sui bus che ogni giorno viaggiano in città, arrivano i rinforzi dell'Arma. Il Comando provinciale di Cremona ha attivato servizi mirati di prevenzione a bordo delle linee cittadine per fornire un immediato punto di riferimento all'utenza. I carabinieri nelle fasce centrali della mattina e del pomeriggio, con estensione anche serale, sono presenti sulle linee urbane connotate da maggiore affluenza o segnalate per pregressi episodi di criticità. Il servizio è stato pensato per aumentare la tutela dei numerosi passeggeri anziani utilizzano i bus per recarsi al mercato, in ospedale e nelle strutture di cura e degenza, ai centri commerciali o nei cimiteri e luoghi di culto, rischiando di essere individuati dai malintenzionati già alla salita o alla discesa dalle fermate oppure in viaggio quali possibili bersagli per borseggi, truffe ed altre forme di violenza.

